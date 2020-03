No retrospecto de Atletibas somente entre o time de aspirantes do Athletico contra a equipe do Coritiba, os rivais estão empatados.

Desde o Estadual de 2013, ano em que o Furacão passou a utilizar um grupo alternativo, foram 12 partidas na competição entre os “garotos” rubro-negros e o time coxa-branca, com cinco vitórias para cada lado e dois empates.

Neste domingo (15), no Couto Pereira, os rivais se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Paranaense 2020. E, mais uma vez, a equipe atleticana alternativa comandada pelo técnico Eduardo Barros deve entrar em campo.

No entanto, a suspensão do jogo da Libertadores contra o Jorge Wiltermann, na Bolívia, que aconteceria na próxima terça-feira (17), fica ainda o suspense se o Athletico pode mudar de estratégia e acabar disputando o clássico com sua equipe principal. Não seria novidade.

A presença dos aspirantes não é uma regra. Prova disso é que o Athletico atuou com seu time principal em cinco Atletibas no Estadual, no período entre 2013 e 2019. Foram três partidas em 2016, quando o Furacão conquistou o Estadual com o time principal, e duas em 2017, quando o Coritiba acabou conquistando o caneco.

Finais em Atletibas com aspirantes em campo

Considerando as finais entre as equipes no período, o Coxa triunfou em cima dos aspirantes do Athletico em 2013 e 2017. Já os “meninos” do Furacão garantiram o título sobre o rival em 2018, no elenco que contava com o técnico Tiago Nunes, o zagueiro Léo Pereira, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o volante Bruno Guimarães, que se tornariam destaques do time principal.

Confira os resultados do confronto nesse período:

*Somente jogos do Campeonato Paranaense em que o Athletico utilizou a equipe de aspirantes.

2013 – Coritiba campeão em final Atletiba

Coritiba 2×1 Athletico– Couto Pereira – primeiro turno

Athletico 3x1Coritiba– Vila Capanema – segundo turno

Athletico 2×2 Coritiba – Vila Olímpica – final ida

Coritiba 3×1 Athletico – Couto – final volta

2014

Athletico 3×0 Coritiba – Vila Capanema – primeira fase: neste jogo, o Coritiba atuou com reservas.

2015

Coritiba 2×0 Athletico – Couto Pereira – primeira fase

2017 – Coritiba campeão em final Atletiba

Athletico 2×0 Coritiba – Arena da Baixada – primeira fase

2018 – Athletico campeão em final Athletiba

Coritiba 0x1 Athletico – Couto Pereira

Coritiba 1×0 Athletico – Couto Pereira

Athletico 2×0 Coritiba – Arena da Baixada

2019 – Athletico campeão sobre o Toledo

Athletico 1×2 Coritiba – Arena da Baixada

Athletico 1(7)x(6)1 Coritiba – Arena da Baixada, final do segundo turno.

Jogos nesse período com o time principal no Paranaense:



2016

Athletico 0x2 Coritiba – Arena da Baixada – Primeira fase

Athletico 3×0 final ida – Arena da Baixada

Coritiba 0 x 2 final volta – Couto Pereira

2017

Athletico 0x3 Coritiba – Arena da Baixada – final ida

Coritiba 0x0 – Couto Pereira – final volta

