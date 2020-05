Ex-Athletico, o lateral-esquerdo Renan Lodi, atualmente no Atlético de Madrid, da Espanha, testou positivo para o novo coronavírus. O clube espanhol realizou testes no elenco na última quarta-feira (6), em protocolo para a volta dos treinamentos, programada para sábado (9). A informação é do GloboEsporte.com.



Ainda segundo a publicação, Lodi apresentou poucos sintomas da doença e está bem. O atleta está em isolamento voluntário em casa e passará por uma contraprova.

publicidade

Revelado pelo Furacão, o lateral teve ascensão meteórica, se tornando peça-chave da equipe na conquista da Copa Sul-Americana, em 2018.

Em junho de 2019, acabou negociado com o Atlético de Madrid em transação que girou em torno de 20 milhões de euros (R$ 87 milhões na cotação da época), sendo que o Athletico detinha 70% de seus direitos. Os outros 30% pertenciam ao Trieste, clube amador de Santa Felicidade.

Após ir para a Europa, Lodi passou a ser convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite. No Atlético de Madrid, ele soma 33 jogos e um gol na temporada, sendo titular da equipe comandada pelo argentino Diego Simeone.

+ Mais do Furacão:

+ Torcedores do Athletico fazem fila na Arena pra retirar máscaras

+ Confira os cinco gols mais bonitos do Athletico no Paranaense

+ Turner esquenta “treta” com clubes após cancelar pagamentos

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?