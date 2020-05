Renan Lodi no treino do Atlético de Madrid. Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Recuperado do coronavírus, o lateral-esquerdo Renan Lodi voltou a treinar com seus companheiros de Atlético de Madrid, da Espanha. O jogador, ex-Athletico, havia sido diagnosticado com o Covid-19 na semana passada, mas na última quinta-feira (14) fez um novo exame, que apontou negativo.

“Estou 100%, muito muito feliz de poder ver todos aqui. Foi um pouco difícil ficar em casa durante dois meses, mas agora estou bem e realizando os treinamentos”, disse ele, em entrevista no centro de treinamento do clube espanhol.

Na Espanha, os times estão retomando as atividades nos campos. A expectativa é que na primeira metade de junho o campeonato nacional volte a ser disputado.

No Atlético de Madrid, Lodi soma 33 jogos e um gol na temporada, sendo titular da equipe comandada pelo argentino Diego Simeone. Além disso, ele também vinha sendo convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira.

