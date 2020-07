A primeira final de Copa Libertadores entre equipes do mesmo país completa 15 anos. Em 2005, Athletico e São Paulo protagonizaram uma decisão verdadeiramente à brasileira – repleta de polêmica nos bastidores.

Após dois jogos, disputados no Beira-Rio e no Morumbi, o Tricolor levou a melhor e faturou seu quarto título. Na primeira parte do duelo, deslocado para Porto Alegre por decisão da Conmebol, empate por 1 a 1 em uma gelada noite de 6 de julho.

Na volta, em 14 de julho, o Furacão desperdiçou o pênalti que empataria o jogo na ida para o intervalo. O baque foi grande e o time não resistiu à pressão do Tricolor, que fez 4 a 0 com facilidade e acabou com o sonho atleticano de conquistar a América.

Em fotos exclusivas do arquivo GRPCOM, relembre a rotina do duelo, do dia 3 ao 14, com tudo que aconteceu na grande finalíssima, a primeira de uma equipe paranaense na Libertadores.

Diário da Decisão

5 de julho de 2005: Página virada

Não havia mais o que fazer a não ser virar a página. Na véspera da final da Libertadores, o técnico Antônio Lopes comandou o último treino do Athletico sabendo que jogaria em campo neutro contra o São Paulo.

Debaixo de chuva e frio, o Delegado esboçou o time que tentaria sair em vantagem na decisão em Porto Alegre. Condições bem parecidas que encontraria no Beira-Rio, aliás.

Lopes orienta a equipe em treino em Porto Alegre. Foto; Jonathan Campos/Arquivo/Gazeta do Povo

O onze titular teria Diego; Jancarlos, Danilo, Durval e Marcão; Cocito, Alan Bahia, Fabrício e Fernandinho; Lima e Aloísio.

Lopes, Evandro e Fernandinho no treino do Furacão antes da final da Libertadores 2005. Foto: Jonathan Campos/Arquivo/Gazeta do Povo

Foto: Jonathan Campos/Arquivo/Gazeta do Povo

No embarque para o Rio Grande do Sul, os torcedores deram o último apoio para os jogadores do Furacão, com direito à banda e tudo mais, para o sorriso do lateral Marcão.

Marcão no embarque do Athletico no Aeroporto Afonso Pena Foto: Jonathan Campos/Arquivo/Gazeta do Povo

Goleiro Diego autografa camisa de torcedora no Afonso Pena. Foto: Jonathan Campos/Arquivo/Gazeta do Povo

Um jovem Fernandinho confere o cartão de embarque rumo à partida de ida da final em Porto Alegre. Foto: Jonathan Campos/Arquivo/Gazeta do Povo

