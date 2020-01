Vendido ao Real Madrid, da Espanha, o meia-atacante Reinier, do Flamengo, já vestiu a camisa do Athletico em um passado recente. O jogador, contudo, não ficou no clube paranaense e acertou com o time carioca há quatro anos.

O atleta de 18 anos recém-completados, que custou em torno de 30 milhões de euros (R$ 138 milhões, na cotação atual) ao gigante espanhol, teve uma curtíssima passagem no CT do Caju. Em 2014, depois de ser dispensado do Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense, ele conheceu a estrutura atleticana e até disputou um jogo-teste no Trieste Staddium, em Santa Felicidade, mas ficou menos de duas semanas.

Logo em seguida, no mesmo ano, o pai de Reinier, Mauro, conseguiu um teste no Mengão e o seu filho ficou. Ele assinou o primeiro vínculo de formação em maio de 2016 – vale lembrar que isso só é possível a partir dos 14 anos, como era o caso do jovem jogador. Sendo assim, não há registro de sua estadia no CT do Furacão e a descoberta foi feita apenas através de uma postagem numa rede social.

Dois anos depois, o meia-atacante firmou um acordo profissional com o Flamengo até o final de 2020. Destaque nas categorias de base, com prêmios individuais e títulos, o então camisa 10 estreou no time principal no ano passado. Em novembro de 2019, ele renovou o contrato para outubro de 2024.

A venda de Reinier ao Real Madrid foi oficializada nesta semana e o contrato é de seis anos e meio. O time espanhol informou que o atleta se juntará ao Castilla, equipe B do clube merengue, quando encerrar a participação do Brasil no Pré-Olímpico, que tem as presenças do zagueiro Robson Bambu e o volante Bruno Guimarães, ambos do Athletico.

