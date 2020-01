Vendido ao Real Madrid, da Espanha, o meia-atacante Reinier, do Flamengo, já vestiu a camisa do Athletico em um passado recente. O jogador, contudo, não ficou no clube paranaense e acertou com o time carioca há quatro anos.

O atleta de 18 anos recém-completados, que custou em torno de 30 milhões de euros (R$ 138 milhões, na cotação atual) ao gigante espanhol, teve uma curtíssima passagem no CT do Caju. Em 2014, depois de ser dispensado do Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense, ele conheceu a estrutura atleticana e até disputou um jogo-teste no Trieste Staddium, em Santa Felicidade, mas ficou menos de duas semanas.

Logo em seguida, no mesmo ano, o pai de Reinier, Mauro, conseguiu um teste no Mengão e o seu filho ficou. Ele assinou o primeiro vínculo de formação em maio de 2016 – vale lembrar que isso só é possível a partir dos 14 anos, como era o caso do jovem jogador. Sendo assim, não há registro de sua estadia no CT do Furacão e a descoberta foi feita apenas através de uma postagem numa rede social.

VOCÊ SABIA? Reinier, do Flamengo, que acabou de ser vendido pro Real Madrid já passou pelas categorias de base do Athletico

Dois anos depois, o meia-atacante firmou um acordo profissional com o Flamengo até o final de 2020. Destaque nas categorias de base, com prêmios individuais e títulos, o então camisa 10 estreou no time principal no ano passado. Em novembro de 2019, ele renovou o contrato para outubro de 2024.

A venda de Reinier ao Real Madrid foi oficializada nesta semana e o contrato é de seis anos e meio. O time espanhol informou que o atleta se juntará ao Castilla, equipe B do clube merengue, quando encerrar a participação do Brasil no Pré-Olímpico, que tem as presenças do zagueiro Robson Bambu e o volante Bruno Guimarães, ambos do Athletico.

