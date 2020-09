O técnico Eduardo Barros afirmou que o Athletico vai com força máxima no clássico com o Coritiba, que acontece neste sábado (12), ás 16h30, na Arena. O treinador também declarou que um resultado positivo diante do rival pode dar uma “moral” ao time para retornar a disputa da Libertadores.

publicidade

“Diante da importância do clássico e da nossa posição na tabela, ninguém vai ser poupado. Nós vamos conversar com os jogadores e comissão técnica e vamos pro clássico com força máxima”, afirmou Barros.

“Os jogos que passaram, ficaram pra trás. Vamos focar todas as nossas forças no clássico. Vamos estudar o Coritiba, ver o que eles apresentam de maior fragilidade. Nós também precisamos corrigir para chegarmos o mais preparados possível para o clássico”, completou.

+ Confia a classificação completa do Brasileirão!

Três dias depois do clássico, o time atleticano tem pela frente o Jorge Wilstermann na terça-feira (15), às 19h15, na Bolívia, pelo retorno da Libertadores. O treinador confia que uma vitória no clássico será fundamental para que o time vá confiante para o confronto continental.

publicidade

“Claro que o momento de uma equipe se estende a outras competições. É impossível fragmentarmos essa situação. A gente acredita que uma boa vitória no clássico nos leva a retomar a Libertadores com moral. Mas não vamos pensar no Jorge Wilstermann antes de pensar no Coritiba. É devolver à equipe e presentear o nosso torcedor com uma boa vitória”, finalizou ele.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico iguala sequência negativa de 2018, mas Eduardo Barros confia em reação

+ Athletico rescinde contrato de Marquinhos Gabriel

+ Como ficam as transmissões dos jogos do Athletico na Libertadores?

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?