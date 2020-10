Palavra do presidente

Petraglia garantiu que Athletico terá um 2021 tão bom ou melhor que 2018 e 2019. Foto: Albari Rosa/Arquivo

O presidente Mario Celso Petraglia garantiu que Athletico não será rebaixado no Brasileirão e ainda afirmou que a próxima temporada será de alto nível: “almejar um campeonato do mundo”. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (22), no site oficial, o mandatário falou sobre os planos que tem.

Vivendo uma situação delicada na Série A, o Furacão é o atual 17º colocado, na zona de rebaixamento, com apenas 16 pontos conquistados em 16 jogos. Para explicar as mudanças que estão sendo realizadas no clube, o mandatário falou aos torcedores.

Sem rebaixamento

“Tivemos esse problema em 2011, caímos para a segunda divisão, mas retornamos no ano seguinte e nos mantivemos até hoje. Vamos nos manter em 2020, com Paulo Autuori, que vai acumular essa função ( de treinador), com o cargo de diretoria técnica”, explicou, esclarecendo que será contratado um profissional para assumir o time em fevereiro.

Reforços

A queda técnica de nível em campo foi esclarecida por Petraglia, que disse não conseguir competir financeiramente com grandes potências do futebol europeu.

“Não tivemos condições de manter o time do ano passado porque não há como segurar os atletas, que recebem propostas milionárias para receber em moeda forte. Não temos condições de estar ao nível dos campeonatos europeus. Fica impraticável a manutenção dos meninos que a gente revela”, comentou.

Em relação ao elenco, o presidente disse que mais reforços devem chegar ao grupo no ano que vem, após o clube cumprir a suspensão da Fifa.

“É um ano de renovação para que realmente a gente tenha uma seleção dos novos jogadores que temos, dos atletas que contratamos e daqueles que vamos contratar para 2021”, afirmou.

Projeções positivas

Petraglia explicou que as mudanças internas que estão ocorrendo no Rubro-Negro, com a chegada de Paulo Autuori, o retorno de William Thomas e de, futuramente, um novo treinador, tem o objetivo de preparar o clube para uma temporada em alto nível.

“O futebol no ano que vem será infinitamente melhor e mais forte, a nível de 2019, 2018 ou melhor ainda”, afirmou.

O mandatário informou ainda que segue projetando voos maiores ao Furacão. Em 2015, Petraglia disse que o Rubro-Negro seria campeão mundial até 2024.

“O objetivo todos sabem que é o Athletico ter nível internacional, almejar um campeonato do mundo”, finalizou.

