O Athletico anunciou na manhã de segunda-feira (15) uma entrevista com seu presidente Mario Celso Petraglia, no formato live, com perguntas enviadas pela internet. Entretanto, o evento foi cancelado já com o cartola em exibição ao vivo.

O problema foi a transmissão do som. O dirigente rubro-negro chegou a falar por alguns minutos sem que fosse possível ouvir o que dizia. Em seguida, o clube anunciou o cancelamento do encontro virtual.

Seria a primeira aparição de Petraglia após o longo período de afastamento por causa de um tratamento de saúde. Nesta terça-feira (16), o presidente do Athletico foi ao Facebook desculpar-se e elencou razões para o fracasso da iniciativa.

+ Cristian Toledo: E agora? Nove perguntas sobre o futuro do futebol paranaense

Entre os motivos, questões técnicas, uma possível nova ação de hackers para desestabilizar o Furacão (recentemente, o clube denunciou uma invasão ao seu site para a publicação de novos planos de sócios) e, até mesmo, influências místicas.

Por fim, Petraglia comparou o fato de o Athletico não ter conseguido fazer a live com o lançamento do Ipod, tocador de MP3 da Apple, por Steve Jobs. “O Steve Jobs quando foi apresentar seu magnífico invento, Ipod, também ficou sem conexão!”.

Veja o comunicado do dirigente no Facebook:

+ Mais do Furacão:

+ Athletico renova contrato do zagueiro José Ivaldo até o final do ano que vem

+ Em nova chance, Geuvânio chega para jogar no Athletico

+ Athletico tem liberação pra voltar a treinar no CT do Caju

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?