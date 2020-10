O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, anunciou na noite desta quarta-feira (28) que deixou o cargo para assumir um posto remunerado de CEO do clube. A situação ainda precisa ser aprovada em assembleia geral de sócios para ter validade.

publicidade

Em mensagem postada no Facebook, Petraglia justificou o movimento como mais uma inovação na gestão, visando o “salto definitivo do Furacão”, a transformação do clube em empresa.

“Criamos a função de CEO, responsável diretamente por todas as áreas operacionais do clube no seu dia a dia! Função remunerada! Esse passo será para criar a cultura e prepararmos a casa para entregarmos o comando o mais breve possível”, detalhou o cartola, ao anunciar que deixou a função de presidente do Conselho Administrativo para assumir o novo cargo.

“Temos que preparar a sucessão e a continuidade do projeto! Este ano, pela minha doença, tentei me afastar e não foi possível, o clube ainda não está preparado para esse passo! Ficamos para reestruturar a gestão e pela missão que ainda nos toca, solucionar o acordo tripartite”, completou o dirigente.

+ Confira os próximos jogos do Furacão no Campeonato Brasileiro!

publicidade

Ao concluir o comunicado, Petraglia disse que todos os erros desta temporada estão em sua conta. “O que aconteceu de errado na área do futebol este ano é de minha total responsabilidade, ainda maior pela função que atualmente exerço”, finalizou.

O dirigente não esclareceu se já há uma data marcada para que o Conselho Deliberativo vote a questão. Atual 1º vice-presidente, Fernando Cesar Corrales, deve assumir caso a transformação de Petraglia em CEO seja oficializada pela assembleia.

Veja a nota divulgada por Petraglia:

O CAP e nós estamos inovando mais uma vez na forma de gestão dos clubes brasileiros! A inovação que implementamos visa o próximo passo para o salto definitivo do Furacão, sua transformação em sociedade empresária, antes de qualquer passo haverá a aprovação ou não pela Assembleia Geral de Sócios! Criamos a função de CEO, responsável diretamente por todas as áreas operacionais do clube no seu dia a dia! Função remunerada! Esse passo será para criar a cultura e prepararmos a casa para entregarmos o comando o mais breve possível! Me licenciei da função de Presidente do Conselho Administrativo e assumi a função criada! Temos que preparar a sucessão e a continuidade do projeto! Este ano pela minha doença tentei me afastar e não foi possível, o clube ainda não está preparado para esse passo! Ficamos para reestruturar a gestão e pela missão que ainda nos toca, solucionar o acordo tripartite! O que aconteceu de errado na área do futebol este ano é de minha total responsabilidade, ainda maior pela função que atualmente exerço! SRN Mário Celso Petraglia!

+ Mais do Furacão:

+ Tiago Nunes no Athletico? Como anda o processo do técnico contra o clube

+ Paulo André se despede do Athletico e elogia Petraglia: “Mente brilhante”

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?