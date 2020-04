Otávio já marcou dois gols e deu três assistências nesta temporada. Bom momento faz ele pensar até em seleção. Foto: Divulgação/Bordeaux

Uma das grandes revelações do Athletico nos últimos anos, o volante Otávio surgiu como uma grande aposta. Rapidamente se firmou como titular, chegou a ser convocado para a seleção olímpica e depois foi vendido para o Bordeaux, da França, seu atual clube.

No time principal do Furacão entre 2014 e 2017, o atleta foi negociado com o futebol francês. No ano seguinte, surgiu um novo volante no Rubro-Negro, que conquistou a torcida: Bruno Guimarães, que, curiosamente, também foi para a França, o Lyon.

Os dois não chegaram a jogar juntos, mas trocaram uma ideia quando Bruno desembarcou na Europa.

“O Bruno Guimarães me mandou mensagem, perguntou como era a França, o Lyon… A gente já vive outras coisas aqui e eles vêm a gente também como espelho, que podem tirar de proveito. Sem dúvidas acrescentei alguma coisa pra ele, assim como eu também tirei algumas coisas dele”, disse ele, em entrevista ao DAZN.

“Vejo o Bruno Guimarães e o Renan Lodi com um crescimento muito grande na Europa. Eles estão em um processo de adaptação e quando estiverem adaptados vão mostrar o quanto podem evoluir”, acrescentou.

Otávio despontou no time de aspirantes em 2014, quando o Athletico ainda iniciava a ideia de jogar o Campeonato Paranaense com os garotos e aproveitar mais ainda a base. Uma fórmula que se firmou no clube e tem dado resultados.

Otávio está desde 2017 no Bordeaux e se firmou na equipe. Foto: Divulgação/Bordeaux

Até por isso, o jogador de 25 anos se vê em meio a essa nova fase do Furacão, que nos últimos anos conquistou a Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil.

+ Podcast De Letra: Qual é o melhor time da história do futebol paranaense?

“Eu me sinto como parte do processo. O Athletico tem um projeto que já vem de anos e tudo é um planejamento interno. E nós atletas compramos a ideia e me sinto parte deste processo. O Athletico está no caminho certo e vai continuar ganhando espaço no Brasil”, afirmou o volante.

Na atual temporada, que foi interrompida por conta da pandemia do coronavírus, Otávio disputou 25 das 28 rodadas do Campeonato Francês, todas como titular. Tanto que ele mesmo vê esse ano como o melhor da carreira.

