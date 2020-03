Terceiro colocado na tabela, mas já classificado para a segunda fase do Campeonato Paranaense, o Athletico faz um confronto direto contra o Operário, neste domingo (1º), às 16h, no Germano Krüger. O Fantasma é o quarto colocado, com os mesmos 16 pontos do Furacão.

Embora os dois times já estejam garantidos no mata-mata, um triunfo é importante para assegurar a vantagem de fazer o jogo de volta na próxima fase em casa. O Londrina, quinto colocado, com 14 pontos, pode ultrapassar o perdedor do confronto nesta rodada.

Além disso, segue a caça a Coritiba e FC Cascavel, que estão à frente, o que poderia garantir o mando de campo no duelo decisivo na semifinal e até mesmo na final.

Por isso, a preparação para este confronto foi intensa. A última vez que o time de aspirantes entrou em campo foi no dia 15 de fevereiro, quando venceu o Toledo por 3×0, na Arena da Baixada. Na última rodada, a equipe principal que entrou em campo e goleou o Cascavel CR por 5×1, também em casa.

Nestas duas semanas, o time comandado pelo técnico Eduardo Barros realizou atividades no CT do Caju e venceu um jogo-treino com o Joinville por 3×0.

Para este confronto, o treinador não poderá contar com o atacante Pedrinho, artilheiro do Paranaense com seis gols. O jogador foi ‘promovido’ para o grupo do técnico Dorival Júnior, que se prepara para a estreia na Libertadores, na próxima terça-feira (3), contra o Peñarol.

Transmissão

O jogo será exibido na plataforma DAZN. A Tribuna acompanha o jogo em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 9ª rodada

OPERÁRIO x ATHLETICO

Operário

André Luiz; Sávio, Rafael Bonfim, Sosa e Danilo; Jardel, Régis Potiguar (Jimenez) e Rafael Chorão (Aguada); Cleyton, Jefinho e Douglas Coutinho.

Técnico: Gerson Gusmão

Athletico

Gabriel (Anderson); Elias Lira, Luan Patrick, Wálber e Reinaldo; Léo Gomes, Ramon e Jáderson; Breno Lopes, Elias Carioca e Vinicius Mingotti.

Técnico: Eduardo Barros

Local: Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa)

Horário: 20h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Assistentes: Eduardo Luis Teixeira Furiatti e Ricardo Alexandre Santos

