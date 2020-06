Depois de trazer do Novorizontino os atacantes Jajá e Vinicius Mingotti, que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse ano e foram integrados principalmente ao elenco que disputava o Paranaense, o Athletico trouxe mais uma revelação da equipe paulista. Trata-se do também atacante Daniel Martins.

O atleta de 17 anos irá assinar o contrato de empréstimo de dois anos, com 10% dos direitos econômicos pertencendo ao Furacão. A informação foi divulgada pelo site Globoesporte.com e e o próprio jogador confirmou pelo Instagram que estava a caminho de Curitiba.

Daniel Martins, que tem contrato com o Novorizontino até abril de 2024, fez 17 gols no Paulista sub-17 do ano passado, sendo um dos artilheiros do campeonato. Clubes como Atlético-MG, Internacional e Palmeiras já tinham demonstrado interesse no jogador.

