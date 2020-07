Nikão foi o destaque na goleada. Foto: Divulgação/Athletico.

O meia Nikão foi o principal destaque do Athletico na goleada por 5×0 sobre o Londrina, na tarde desta quinta-feira (23), na Arena da Baixada. O jogador anotou dois gols no triunfo que valeu a classificação para a semifinal do Paranaense, contra o FC Cascavel.

Apesar do placar elástico, o jogador admitiu que as dificuldades são maiores neste período de jogos sem torcida, por causa da pandemia de coronavírus.

“Pra gente é tudo muito novo, sem uma das nossas maiores forças, nosso 12º jogador, que é a torcida”, comentou em entrevista à DAZN após o fim da partida.

“Não estando a torcida aqui é complicado, então a gente procurou, mesmo sem eles, fazer aquilo que a gente terminou no ano passado e conseguir nosso objetivo que é a classificação”, prosseguiu.

Por fim, o jogador ainda elogiou a superação do time neste período de retomada das partidas e revelou carinho pelo Furacão, em sua sexta temporada no time.

“Já tive oportunidades de sair do clube e estou aqui até hoje, na minha sexta temporada. Só tenho a agradecer o Athletico”, concluiu, em entrevista aos veículos oficiais do clube.

