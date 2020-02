Athletico e Flamengo decidem a Supercopa neste domingo (16), às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília. Quem vencer leva a taça e mais R$ 5 milhões de premiação. Se a partida terminar empatada, a decisão vai para os pênaltis.



Para aquecer o confronto, fizemos a comparação posição por posição entre os times. Vale lembrar que este é apenas um exercício de comparar atletas em suas respectivas posições no atual momento. Levando em consideração este critério, o Flamengo é favorito. Entre os 11 prováveis iniciais, o clube carioca vence a disputa por 9 a 2. Já o técnico Jorge Jesus, também leva vantagem.

+ Jogadores já disputaram a Supercopa sem saber. Conheça mais o torneio

Veja a comparação e opine!

Goleiro: Santos x Diego Alves – Vitória de Santos

Os dois são decisivos e excelentes pegadores de pênalti. Mas o goleiro do Athletico vem de uma temporada impecável com direito a convocação para seleção brasileira.

Lateral-direito: Khellven x Rafinha – Vitória de Rafinha

Rafinha terminou a temporada em alta e é um dos mais experientes do Flamengo. Já Khellven é uma aposta rubro-negra e tem apenas 18 anos. É um jovem promissor, mas que tem apenas 18 jogos como profissional no currículo.

Lateral-esquerdo: Márcio Azevedo x Filipe Luís – Vitória de Filipe Luís

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

Márcio Azevedo está dando conta do recado, mas a comparação com Filipe Luís é injusta. O lateral flamenguista atua pela seleção e disputou a última Copa do Mundo.

Zagueiro: Thiago Heleno x Gustavo Henrique – Vitória de Thiago Heleno

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

É um duelo equilibrado. Gustavo Henrique chegou ao Flamengo para disputar posição e compor elenco. É um atleta alto e forte no jogo aéreo. Já o “General” Thiago Heleno vence pela experiência e pela liderança dentro do Athletico.

Zagueiro: Robson Bambu x Rodrigo Caio – Vitória de Rodrigo Caio

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

Rodrigo Caio voltou a atuar em alto nível, sendo um dos líderes do elenco, enquanto Robson Bambu está iniciando a carreira, com as instabilidades naturais de um jovem defensor.

Volante: Wellington x Arão – Vitória de Arão

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

Arão é outro jogador com Jorge Jesus. Por mais que ainda tenha fragilidades na saída de bola e erros na marcação, é um atleta mais completo que Wellington. Isso não diminui a importância do volante e capitão do Athletico, que se destaca pela entrega e por proteger a zaga.

Volante: Erick x Gérson – Vitória de Gérson

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

Erick é a aposta do Furacão para substituir Bruno Guimarães, enquanto Gérson comanda o meio de campo do Flamengo, além de já ter experiência também no futebol europeu.

Meia: Léo Cittadini x Arrascaeta – Vitória de Arrascaeta

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

Sem Bruno Guimarães, a responsabilidade de Cittadini aumenta. É uma boa oportunidade para o meia mostrar seu valor. Só que Arrascaeta é peça-chave de Jorge Jesus e um dos melhores jogadores que atuam no continente.

Meia: Nikão x Éverton Ribeiro – Vitória de Éverton Ribeiro

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

Há quem diga que Éverton Riberio é craque. Filipe Luís disse que ele era o “melhor” jogador do elenco do Flamengo. Se não é craque, Éverton Ribeiro é, no mínimo, muito bom. Nikão também é um jogador de alto nível, mas está um degrau abaixo.

Atacante: Rony x Bruno Henrique – Vitória de Bruno Henrique

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

Rony é o principal nome de linha de quem sobrou do Athletico após o desmanche do time campeão da Copa do Brasil. O problema é que a comparação é com Bruno Henrique, autor de 35 gols em 2019.

Atacante: Bissoli x Gabigol – Vitória de Gabigol

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

O Athletico ainda não contratou centroavante. Por isso, aposta no jovem Bissoli, contratado da base do São Paulo. Mas entre as comparações atuais, esta é a que representa a maior diferença. Gabigol foi eleito Rei da América e marcou 43 gols em 59 partidas no último ano.

Dorival Junior x Jorge Jesus – Vitória de Jorge Jesus

Foto: Arquivo Gazeta do Povo/Divulgação Flamengo

Além de uma primeira temporada avassaladora no Flamengo, Jorge Jesus leva vantagem até pelo tempo de trabalho que tem contra Dorival, recém-chegado ao Athletico.

