Dorival Júnior terá o primeiro desafio na volta do futebol. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Gazeta do Povo

Após 126 dias de paralisação por causa da pandemia de coronavírus, o Athletico volta a jogar e visita o Londrina, neste domingo (19), às 18h, no Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, na retomada do Paranaense 2020. O duelo vale pela ida das quartas de final da competição.

O duelo acontecerá em Cornélio Procópio, distante 67 quilômetros de Londrina, porque o prefeito londrinense Marcelo Belinatti negou o pedido do Tubarão para que o jogo ocorresse no Estádio do Café.

Após perder por 4×0 para o rival Coritiba na última partida antes da paralisação com seu time de aspirantes, o Furacão atuará com o time principal. Uma mudança certa na equipe é a entrada do zagueiro Lucas Halter na vaga de Robson Bambu, negociado com o Nice, da França, durante a parada do futebol.

Já na lateral-direita, o volante Erick pode surgir improvisado, disputando vaga com Jonathan, enquanto no meio-campo Bruno Leite e Marquinhos Gabriel brigam pela posição.

O Rubro-Negro retomou seus treinamentos ainda em maio, enquanto o Londrina voltou a treinar somente na última quarta-feira (15), a poucos dias do embate com o Furacão.

Ao lado do Paraná, o Tubarão era um dos dois únicos clubes que se manifestaram contrariamente à volta do Estadual em meio à pandemia.

Transmissão

O jogo terá transmissão exclusiva pela DAZN. Também é possível acompanhar a partida em tempo real no lance a lance da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Quartas de final – Jogo de ida

18/07/2020

LONDRINA x ATHLETICO

Londrina

Matheus Albino, Raí Ramos, Marcondes, Zé Pedro e Felipe Camillo; Luan, Matheus Bianqui e Danilo; Ruster, Júnior Pirambu e Igor Paixão. Técnico: Alemão.

Athletico

Santos; Erick (Jonathan), Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel (Bruno Leite); Nikão, Carlos Eduardo e Guilherme Bissoli. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio.

Horário: 18h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Luiz Henrique de Souza Santos Renesto.

