Autor de um golaço na final do Campeonato Paranaense, o lateral-direito Khellven, do Athletico, despertou o interedse do futebol europeu. Segundo o jornal Ás, da Espanha, o Granada está interessado no jovem atleta, de apenas 19 anos.

O atleta tem vínculo com o Furacão até o final de 2024, o que, de acordo com a reportagem, mostra “a confiança que há em seu presente e no futuro”. A multa rescisória é de 20 milhões de euros, mas o seu valor de mercado gira em torno de 3,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 23,5 milhões).

Além do Granada, o Bayern de Munique, da Alemanha, e o Nice, da França, estariam interessados em Khellven. O que pesa a favor do time espanhol é o fato de ter espaço no elenco para registrar estrangeiros e disputar a Liga Europa na próxima temporada.

Atualmente, Khellven é reserva no Rubro-Negro. Ele entrou na derrota por 3×1 para o Santos, no último domingo (16), no lugar de Jonathan, que vem jogando após Erick se machucar. Na temporada, foram oito partidas. Pelo time principal atleticano, no total, ele entrou em campo 25 vezes, marcando dois gols.

