A reestreia do Athletico na Libertadores, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, nesta terça-feira (15), as 19h15, terá transmissão com sinal aberto no canal pay-per-view (PPV) da Conmebol, a Conmebol TV.

O mesmo vale para Santos x Olimpia, às 21h30, também nesta terça, e Universidad Católica x Grêmio, quarta (16), às 21h30.

Os duelos, válidos pela terceira rodada da fase de grupos, seriam transmitidos originalmente pelo SporTV. Porém, como a Globo desistiu do torneio e rescindiu contrato, a Conmebol decidiu lançar o seu PPV próprio no Brasil, em parceria com o BandSports. O canal cederá as equipes de transmissão e fará toda a produção das partidas. Na TV aberta, o SBT ficou com o pacote que pertencia à Globo.

Todas as partidas de setembro da Conmebol TV terão sinal aberto. Ou seja, não será preciso ser assinante para assistir aos jogos nas operadoras Net/Claro e Sky. A partir de outubro, os jogos serão exclusivos para assinantes.

Veja abaixo perguntas e respostas sobre como assistir o torneio:

Em qual canal vejo os jogos da Conmebol TV?

As partidas serão exibidas em canais PPV das operadoras Net/Claro e Sky. Na Sky, os canais são os 211 e 212 SD e 611 e 612 HD. Na Net, os números são da Conmebol TV são 711, 712, 713 e 714, todos em HD.

As partidas entre Jorge Wilstermann x Athletico e Santos x LDU estarão liberadas neste início de operação da Conmebol TV?

Sim, e não somente elas. Os canais da Conmebol TV estarão abertos durante todo o mês de setembro. A cobrança começa a valer apenas em outubro.

Qual o valor da Conmebol TV?

O preço da mensalidade é de R$ 39,90.

Como faço para assinar?

Fale diretamente com sua operadora de televisão fechada.

A assinatura dá direito a quais jogos e campeonatos?

Os assinantes terão acesso através das plataformas de vídeo das operadoras (TV por assinatura e streaming) a 27 jogos exclusivos na fase de grupos da Libertadores, todas as partidas da Copa Sul-Americana e da Recopa. O acordo vale até 2022.

Quem vai narrar e comentar os jogos?

As equipes de transmissão serão compostas por jornalistas do BandSports. Toda a produção será feita pelo canal.

Quais canais brasileiros vão mostrar a Libertadores?

Na TV aberta, as transmissões agora serão no SBT. Na TV fechada, os jogos passam apenas no Fox Sports. Em PPV, a Conmebol TV é a responsável por exibir os jogos.

Por que a Globo não vai mais transmitir a Libertadores?

A emissora desistiu do torneio por considerá-lo caro e rescindiu o contrato. O SBT, então, foi procurado pela Conmebol e confirmou a compra do pacote de direitos de transmissão do torneio para televisão aberta no Brasil.

Quais jogos de times brasileiros serão transmitidos na Conmebol TV?

São dez partidas na fase de grupos. Veja a lista completa abaixo:

15/9, 19h15 – Jorge Wilstermann x Athletico

15/9, 21h30 – Santos x Olimpia

16/9, 21h30 – Universidad Catolica x Grêmio

22/9, 21h30 – LDU x São Paulo

23/9, 21h30 – Internacional x Grêmio

29/9, 19h15 – Grêmio x Universidad Catolica

29/9, 21h30 – Athletico x Jorge Wilstermann

30/9, 21h30 – Flamengo x Independiente del Valle

20/10, 19h15 – Santos x Defensa y Justicia

21/10, 21h30 – Flamengo x Junior Barranquilla

Quais jogos da Libertadores serão transmitidos no SBT?

Na fase de grupos são oito jogos ao todo. Veja a lista completa abaixo:

16/9, 21h30 – Bolívar x Palmeiras – SBT e Fox Sports

16/9, 21h30 – Universidad Catolica x Grêmio – SBT

23/9, 21h30 – Internacional x Grêmio – SBT

23/9, 21h30 – Guaraní x Palmeiras – SBT e Fox Sports

30/9, 21h30 – Flamengo x Indepediente del Valle – SBT

30/9, 21h30 – River Plate x São Paulo – SBT e Fox Sports

21/10, 21h30 – Palmeiras x Tigres – SBT e Fox Sports

21/10, 21h30 – Flamengo x Junior Barranquilla – SBT

