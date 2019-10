No segundo final de semana seguido que enfrentou um concorrente pelo título do Campeonato Brasileiro, o Athletico voltou a ser inconstante na sua atuação e apenas empatou em 1×1 diante do Palmeiras, na noite de domingo (20), na Arena da Baixada. Mas apesar de ter somado seu terceiro jogo sem vitórias dentro do Caldeirão, o time aprovou a atuação diante do Porco e lamentou uma melhor sorte diante do vice-líder da competição.

“Eles entraram muito pilhados. O time do Palmeiras não podia perder aqui para que o Flamengo não se distanciasse. Foi um jogo muito duro, muito difícil, mas acredito que a gente merecia um resultado melhor, pelas oportunidades que criamos na partida. Agora temos pela frente o Goiás, vamos ficar e conquistar os três pontos”, afirmou o volante Bruno Guimarães.

O Furacão, como já é costume nos jogos dentro de casa, iniciou pressionando o Palmeiras e conseguiu abrir o placar logo aos seis minutos, com um gol de Marcelo Cirino. Mas no primeiro tempo, o Furacão praticamente não conseguiu mais atacar e se contentou apenas em marcar.

Até certa parte do primeiro tempo, o Rubro-Negro conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras, mas perdeu a intensidade e deu campo para o Porco. Assim, o recuo excessivo custou o empate já no final da etapa inicial. Para o volante Wellington, isso faz parte da estratégia dos times que conseguem sair na frente.

“É até normal quando você faz o gol e aí acaba abaixando um pouco a linha (de marcação). Acredito que não abaixamos tanto assim. O Palmeiras tem um jogo direto, não é um jogo de construção. É jogo mais de primeira e segunda bola. Fizemos um bom jogo”, emendou o camisa 5 atleticano.

O Athletico amargou mais uma partida sem vencer dentro de casa no Brasileirão, a terceira seguida. Antes do Palmeiras, o time havia empatado com a Chapecoense e perdido para o Flamengo, líder do torneio, na semana passada.

Com esse empate, o Furacão também perdeu a chance de encostar no G6 e melhorar sua classificação, mesmo que já esteja garantido na Libertadores do ano que vem. O Rubro-Negro permaneceu na nona posição com 39 pontos, mas poderia ter fechado a rodada em sétimo, somente a um ponto do Internacional, atual sexto colocado.