Sem espaço dentro do Athletico, a dupla de meias João Pedro, 23 anos, e Matheus Anjos, 21, segue o vai e vem entre empréstimos e retornos ao CT do Caju. Apesar das chances no time principal e, também, das conquistas com os aspirantes – como os títulos do Paranaense em 2018 e 2019 – os dois nunca conseguiram se fixar na equipe.

João Pedro acaba de voltar depois de uma passagem relâmpago pelo Atlético-GO, enquanto Matheus Anjos foi apresentado nesta quinta-feira (27) pelo Botafogo-SP.

Revelados nas categorias de base do Furacão, eles também ficaram marcados pelas importantes atuações no Paraná Clube. João Pedro foi uma peça essencial na campanha do acesso, em 2017, e Matheus Anjos foi considerado um dos melhores do time em 2019.

João Pedro, que estreou com a camisa do Furacão em 2016, já passou por Guarantinguetá, Paraná Clube, Botafogo, e, recentemente, Atlético-GO. No time goiano, o atleta fez dois jogos, entrando ao longo das partidas, já no segundo tempo. Ele retornou nesta semana ao CT do Caju alegando problemas pessoais. O contrato com o Furacão vai até janeiro de 2022.

João Pedro já passou por Guaratinguetá, Paraná, Botafogo e Atlético-GO e ainda tem contrato com o Furacão. Foto: Albari Rosa/Arquivo

Entre idas e vindas ele soma 53 jogos pelo Rubro-Negro, incluindo partidas pela Libertadores. Foram seis gols assinalados ao longo desse período.

Já Matheus Anjos fez sua estreia em 2017, em um jogo diante do Rio Branco, pelo Paranaense, em que marcou um gol. No ano seguinte atuou pelo Guarani e em 2019 vestiu a camisa do Paraná Clube, mas conviveu com uma grave lesão que o impediu de somar mais jogos.

De volta ao Athletico neste ano, ele chegou a ser testado no Torneio de Verão, na Argentina, na pré-temporada. Porém, o técnico Dorival Júnior não o relacionou para nenhum jogo oficial. O meia acaba de ser emprestado ao Botafogo-SP para atuar no Campeonato Paulista e na Série B do Brasileirão. Pelo Furacão ele soma 38 partidas e sete gols assinalados.

Depois de iniciar o ano treinando com o time principal, Matheus Anjos foi repassado para o Botafogo-SP. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

