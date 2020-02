O Athletico estreia na Libertadores 2020 na próxima terça-feira (3), às 21h30, contra o Peñarol, do Uruguai, na Arena da Baixada. E se não contratar ninguém até sexta-feira (28), quando se encerram as inscrições para a fase de grupos da competição, terá gastado apenas 100 mil euros para reforçar o elenco para o torneio mais importante do ano.

De acordo com o site Transfermarkt, o Furacão pagou cerca de R$ 484 mil (na cotação atual) para contratar o meia Fernando Canesin, que veio do futebol da Bélgica. O investimento foi o único do clube nas cinco caras novas para o início de temporada.

Também chegaram o zagueiro Pedrão, do Palmeiras, o meia Marquinhos Gabriel, do Cruzeiro, e o goleiro Jandrei, do Gênoa, da Itália, todos por empréstimo sem custo.

O atacante Carlos Eduardo, por outro lado, veio cedido pelo Palmeiras por três anos com obrigação de compra de 20% dos direitos econômicos no final de 2020. Porém, como o valor foi abatido da venda do atacante Rony ao Porco, o Rubro-Negro nem sequer precisará desembolsar os R$ 5 milhões devidos.

A escassez de reforços não é diferente nos rivais do Grupo C da Libertadores. A contratação mais cara foi feita pelo chileno Colo-Colo, que trouxe o atacante Nicolás Blandi por 1 milhão de euros (cerca de R$ 4,8 milhões).

O uruguaio Peñarol gastou 420 mil euros, aproximadamente R$ 2 milhões, em duas contratações: o meia Joaquín Piquerez, do Defensor, e o zagueiro Gary Kagelmacher, do KV Kortrijk. Outros oito jogadores também chegaram sem custos, mesma tática do boliviano Jorge Wilstermann.

Os Aviadores, que enfrentaram o Athletico na última edição da Libertadores, contrataram cinco atletas para a temporada. O zagueiro Marco Torsiglieri chegou sem custos do Gimnasia y Esgrima, enquanto os outros quatro reforços, todos do futebol local, não tiveram valor revelado.

Confira as contratações dos times do Grupo C:

Athletico



Carlos Eduardo – atacante (Palmeiras)

Fernando Canesin – meia (KV Ostende) – 100 mil euros

Jandrei – goleiro (Genova)

Marquinhos Gabriel – meia (Cruzeiro)

Pedrão – (Palmeiras)

Colo-Colo



Nicolás Blandi – atacante (San Lorenzo) – 1 milhão de euros

Miguel Pinto – goleiro (O’Higgins)

Léo Valencia – meia (Botafogo)

Matías Fernández – meia (Necaxa)

César Fuentes – volante (Universidad Católica)



Jorge Wilsterman



Marco Torsiglieri – zagueiro (Gimnasia)

Jaime Arrascaita – meia (Bolívar)

William Álvarez – atacante (Aurora)

Didí Rorrico – meia (San Jose)

Paul Arano – meia (Blooming)

Peñarol



Joaquín Piquerez – meia (Defensor-URU) – 270 mil euros

Gary Kagelmacher – zagueiro (KV Kortrijk-BEL) – 150 mil euros

Robert Herrera – zagueiro (Pachuca-MEX)

Krisztián Vadócz -meia (Honvéd-HUN)

Matías Britos – atacante (Correcamino-MEX)

Christian Bravo – atacante (Wanderers-URU)

Juan Acosta – lateral (Cerro Largo-URU)

Denis Olivera – meia (Danubio-URU)

Jonathan Urretaviscaya – atacante (Monterrey-MEX)

