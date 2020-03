Autor de dois dos três gols do Athletico na vitória sobre o Operário por 3×1, no domingo (1º), em Ponta Grossa, o atacante Jajá, de 18 anos, foi bastante elogiado pelo técnico Eduardo Barros.

publicidade

“Jajá é decisivo. É muito frio para fazer o gol, ele não se assusta. Isso mostra o potencial que ele tem e que ele está conseguindo se adaptar ao jogo do Athletico”, disse o treinador, em entrevista coletiva às rádios Banda B e Transamérica após a partida.

O camisa 10, que estava emprestado pelo Novorizontino ao Furacão, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano com a camisa rubro-negra, marcou quatro gols na competição e recebeu alguns minutos no time de aspirantes, sendo comprado nos últimos dias, com o clube ficando com 70% dos seus direitos econômicos.

Jajá acredita que esse vínculo em definitivo interfere positivamente no seu dia a dia. “(Fico) Bem mais confiante. Agora é correr atrás e treinar mais forte ainda”, disse o atacante, em entrevista ao DAZN.

A semana começa com um ponto de interrogação para o atacante. Inscrito na Libertadores, ele pode ser opção para o jogo de terça-feira (3), contra o Peñarol, pela Libertadores, ou ser titular contra o Rio Branco, na quarta-feira (4), na Arena da Baixada, pelo Paranaense. Tudo depende de qual será o plano de Dorival Júnior para o jogador.

+ Mais do Furacão:

+ Cristian Toledo: Jajá é o novo xodó do Athletico

+ Assista aos gols da vitória do Athletico sobre o Operário

+ Corinthians faz nova oferta por Nikão, mas Petraglia diz “não”