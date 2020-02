Os torcedores do Athletico já podem comprar ingressos para o jogo de estreia do time na Libertadores, diante do Peñarol, do Uruguai. O duelo acontecerá na próxima terça-feira (3), às 21h30, na Arena da Baixada, e os bilhetes custam R$ 150, a inteira, e R$ 75, a meia.

Por enquanto, as vendas estão sendo realizadas somente on-line, no site tickets.athletico.com.br. As bilheterias do estádio estarão abertas no sábado (29), domingo (1º) e segunda-feira (2), das 10h às 18h.

Devido ao regulamento da competição, não poderão ser comprados ingressos no estádio no dia do jogo. Porém, as vendas on-line acontecem normalmente até o início da partida. As trocas de vouchers, para quem comprar pelo site, acontecerão de sábado (29) a terça-feira (3).

Haverá também uma ação de troca de cartões de Timemania por ingressos. Será possível apresentar 25 apostas com o Athletico marcado como “Time do Coração” (que equivalem a R$ 75), por uma entrada. Serão destinadas à promoção apenas mil entradas, que podem ser trocadas no sábado (29) e no domingo (1º).

Os ingressos da torcida visitante ainda não estão disponíveis para compra.

Pontos de venda:

Site tickets.athletico.com.br: até o horário da partida;

Bilheterias da Buenos Aires Torcida do Athletico: sábado (29), domingo (1º) e segunda-feira (2), das 10h às 18h;

Cadastramento biométrico: sábado (29), domingo (1º) e segunda-feira (2), das 10h às 18h; terça-feira (3), das 10h até o início do jogo

*Devido ao regulamento, não haverá venda nas bilheterias no dia do jogo

