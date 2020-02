O Athletico divulgou nesta sexta-feira os 30 jogadores inscritos para a disputa da Libertadores. Havia a expectativa que o Furacão confirmasse algum novo reforço para a competição, principalmente, no setor ofensivo. No entanto, não há “caras novas” entre os relacionados.

Com isso, o camisa 9 do Rubro-Negro na disputa será o jovem Guilherme Bissoli. Quem disputará posição com ele será o também novato Mingotti, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A comissão técnica atleticana ainda relacionou quatro goleiros, já que Santos foi submetido a uma cirurgia na última quinta-feira e deve desfalcar o time na fase de grupos.

Dos 30 jogadores, 16 atletas já disputaram a Libertadores. São eles: Santos, Jonathan, Lucho, Thiago Heleno, Wellington, Márcio Azevedo, Carlos Eduardo, Marquinhos Gabriel, Nikão, Jandrei, Robson Bambu, Cittadini, Adriano, Erick, Vitinho e Zé Ivaldo.

Veja a lista: