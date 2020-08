Khellven comemora, não só o gol, como a nova oportunidade em um momento decisivo. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O lateral-direito Khellven fez apenas cinco jogos na temporada antes se tornar o herói do Athletico na final do Campeonato Paranaense, nesta quarta-feira (5), no Couto Pereira. O camisa 13 entrou no segundo tempo, no lugar do experiente Adriano, e empatou a decisão contra o Coritiba aos 46 minutos do segundo tempo com um golaço de fora da área. Nikão ainda virou a partida, um minutos depois, selando o tricampeonato rubro-negro.

publicidade

Para esta final, o garoto era apenas a quarta opção para a posição. Porém, com o titular Erick lesionado e o reserva Jonathan fora, a chance veio quando Adriano, que atuou improvisado na posição, foi substituído.

Aos 19 anos, Khellven agradeceu aos pais e à esposa, que o animaram durante o tempo em que ficou longe dos gramados por opção técnica.

“Eu não vinha jogando, mas coloquei na cabeça que se treinasse bem a oportunidade iria chegar, são muitos jogos. Ela chegou e pude agarrar da melhor maneira”, comemorou, em entrevista ao DAZN, o jogador, que em 2019 cobrou o pênalti decisivo do bicampeonato estadual, diante do Toledo.

+ Veja os gols da vitória do Athletico na decisão!

publicidade

“Nunca imaginei entrar no final de um clássico, com a equipe perdendo, mas com um resultado que ainda era possível uma virada. Pude ser feliz no chute e dar a vitória para o time”, disse ele, titular do Furacão na reta final da Copa do Brasil no ano passado.

“É uma sensação maravilhosa, tem um gostinho ainda melhor na casa do rival”, finalizou.

Mostrar Player

+ Mais do Furacão:

+ Tricampeão pela segunda vez, Athletico segue dominante no estado

+ Baixe o pôster do Athletico campeão paranaense 2020

+ As notas do Atletiba decisivo do Campeonato Paranaense

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?