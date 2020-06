O Athletico liberou mais um jogador que fazia parte do grupo de aspirantes. Na última quarta-feira (24), o Furacão acertou o empréstimo do atacante Elias Carioca para o Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador, de 20 anos, disputou quatro jogos no Campeonato Paranaense, sendo todos como titular, mas não marcou nenhum gol. Mesmo assim, teve algumas boas atuações e foi para o Bugre para ganhar mais experiência.

Revelado pelo Nova Iguaçu, em 2017, ele também teve passagem pelo Santa Cruz, onde atuou por duas temporadas, até chegar ao Rubro-Negro no início do ano.

Além de Elias Carioca, o Guarani deve anunciar nos próximos dias outro nome do Aspirantes do Athletico. O zagueiro Walber já vem conversando com o Bugre e faltando poucos detalhes pra confirmação.

