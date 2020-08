O auxiliar-técnico do Athletico, Lucas Silvestre, filho do treinador Dorival Júnior, está com Covid-19 e não comanda o time diante do Fluminense, neste sábado, às 16 horas, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Brasileirão.

publicidade

Silvestre comandou o time nas últimas duas rodadas, derrotas para Santos e Palmeiras, substituindo o pai Dorival, que contraiu o coronavírus no dia 14 de agosto e está afastado da equipe desde então, ainda sem previsão de retorno.

Quem também foi afastado por causa da Covid-19 foi Eduardo Barros, técnico do time de aspirantes. Com isso, o Rubro-Negro será dirigido pelos auxiliares Leonardo Porto e Paulo Miranda, que fazem parte do staff do Furacão.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico x Fluminense: onde assistir o duelo?

+ Com lesões, Nikão e Thiago Heleno desfalcam o Athletico contra o Fluminense

+ Athletico pode encarar o Peñarol no Beira-Rio pela Libertadores

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?