O jogo entre Athletico e Fluminense, pela quinta rodada do Brasileirão, ficará “no escuro”. O duelo deste sábado (22), às 16h, na Arena da Baixada, não tem transmissão de televisão programada em rede aberta ou fechada, e também não está no pay-per-view (PPV) tradicional da Globo, o canal Premiere.

Tabela: confira os resultados e a classificação do Brasileirão

A última opção de exibição, que seria a plataforma Furacão Play, também não mostrará a partida, segundo apurou a Tribuna do Paraná. Assim como aconteceu na última quarta-feira (19), contra o Palmeiras, o departamento jurídico do clube não deu sinal verde para o clube transmitir o confronto pela internet. As vendas do PPV próprio, aliás, sequer foram abertas.

Athletico desistiu de exibir jogo contra o Palmeiras

No meio de semana, o Athletico mostraria o jogo contra o Porco contando com uma decisão judicial favorável. Porém, a decisão foi cassada pela Justiça na data do duelo, depois de recurso da Globo.

O clube ainda planejava retransmitir o sinal do canal TNT, utilizando-se de uma cláusula no contrato com a Turner, somente para os sócios. No entanto, desistiu por orientação de seus advogados.

É importante lembrar que Athletico x Fluminense poderia ser transmitido na TV aberta (ou de graça internet) pela Globo, que detém os direitos de ambos os clubes nessa mídia.

A briga envolvendo MP 984 segue forte

O Furacão é o único time da Série A que não negociou os direitos de PPV com a Globo, dona do canal Premiere. A partir da edição da Medida Provisória 984, que concede aos clubes mandantes o direitos de decidir sobre as transmissões de um evento esportivo, o Rubro-Negro pretendia exibir seus jogos em casa no Brasileirão.

Mas a Globo endureceu o jogo na Justiça para impedir as transmissões. O Athletico ainda tentará autorização para mostrar mais partidas até o fim da validade da MP, em meados de outubro. Na segunda rodada, contra o Goiás, o Furacão Play fez a transmissão protegido por mandado de segurança.

Jogo contra o Fluminense será transmitido para o exterior

No escuro para o Brasil, Athletico x Fluminense será exibido no exterior. Os direitos internacionais do campeonato foram vendidos por todos os time das Séries A e B para a empresa Global Sports Rights Management (GSRM), que controla todas mídias até 2023: TV aberta, TV fechada, pay-per-view, internet e OTT/streaming.

Já o consórcio Zeus Sports Marketing/Stats Perform garantiu os direitos internacionais para streaming for betting (transmissão para sites de apostas). Saiba quanto os clubes ganharão pelo negócio.

Apesar de oficialmente o jogo só estar disponível para fora do Brasil, dificilmente o sinal não será pirateado. Isso já aconteceu na primeira rodada, contra o Fortaleza, outro jogo que não contou com nenhuma exibição nacional.

+ Mais do Furacão:

+ Com lesões, Nikão e Thiago Heleno desfalcam o Athletico contra o Fluminense

+ Athletico pode encarar o Peñarol no Beira-Rio pela Libertadores

+ Wellington admite incômodo, mas diz que Athletico não jogou mal em derrotas