Com o regulamento ‘debaixo do braço’, o Athletico ficou no empate sem gols com o FC Cascavel, na noite desta quarta-feira (29), na partida de volta das semifinais do Campeonato Paranaense e se classificou para a decisão – o adversário será o Coritiba.

Como havia conquistado uma boa vantagem no primeiro jogo – 5×1 -, o Furacão pouco se esforçou para levar a vaga no interior. Já a Serpente também não conseguiu criar boas oportunidades para tentar reverter o quadro complicado.

Com Vitinho e Bruno Leite como principais novidades, o Athletico pouco fez. No primeiro tempo, o time da casa teve mais domínio, enquanto o Rubro-Negro sequer assustou o goleiro Raul.

O jogo seguiu morno no começo da segunda etapa. Aos 19 minutos, Adriano acabou sendo expulso de campo após receber o segundo amarelo, deixando o Furacão com um a menos.

Com isso, a partida ganhou um pouco mais de emoção, com o FC Cascavel tendo mais ânimo. Mesmo assim, a equipe da casa falhou nas finalizações e o placar seguiu zerado até o apito final.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinais – Jogo de volta



FC CASCAVEL 0X0 ATHLETICO

Athletico: Santos; Erick (Jonathan), José Ivaldo, Lucas Halter e Adriano; Wellington, Bruno Leite, Marquinhos Gabriel (Abner Vinícius), Vitinho e Carlos Eduardo (Fernando Canesin); Guilherme Bissoli. Técnico: Dorival Júnior.



FC Cascavel: Raul; Libano, Afonso, Marcel e Quaresma; Duda (Paulo Baya), Oberdan e Adenílson; Magno, Henrique e Lucas Tocantins. Técnico: Marcelo Caranhato.

Local: Estádio Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin.

Assistentes: Luiz Henrique de Souza Santos Renesto e Heitor Alex Eurich.

Cartões amarelos: Lucas Tocantins (CAS);

Cartão vermelho: Adriano (CAP);

