Um dos idealizadores do Departamento de Informação do Futebol (DIF) do Athletico, o gaúcho William Thomas visitou o clube recentemente. O profissional, que pediu demissão do Santos em agosto, foi ao CT do Caju na semana passada e também assistiu à partida contra o Coritiba na Arena da Baixada, no último sábado (12), pelo Brasileirão.

A reportagem entrou em contato com o presidente atleticano, Mario Celso Petraglia, para questionar sobre um eventual retorno. “Por hora não”, respondeu o dirigente, que confirmou a presença do ex-diretor no clássico.

No Peixe, Thomas exercia o cargo de superintendente de futebol, mas decidiu sair após a demissão do técnico português Jesualdo Ferreira. Ele chegou em agosto de 2019 para o ocupar o cargo de diretor técnico após indicação de Paulo Autuori, com quem trabalhou no Furacão e também no Atlético Nacional, da Colômbia, onde atuou como consultor.

Coritiba estudou nome de William Thomas

Há pouco tempo, o nome de William Thomas também foi analisado pelo Coritiba, que estudou sua contratação após a saída de Rodrigo Pastana. No entanto, o escolhido para o cargo de diretor de futebol foi Paulo Pelaipe.

Thomas, que é ex-preparador físico e personal trainer de jogadores de futebol, trabalhou no Athletico entre 2013 e 2018. Ele comandou o DIF, a divisão que monitorava atletas e sugeria contratações.

Em 2018, o trabalho do departamento foi encerrado. Atualmente, o trabalho de prospecção do Rubro-Negro é comandado por Oliver Seitz. A diretoria de futebol é liderada pelo ex-zagueiro Paulo André.

