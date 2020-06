Na mira do Athletico para a sequência da temporada, o meia Evandro foi desligado do Santos, clube ao qual tinha vínculo. O Peixe anunciou, na noite de terça-feira (9), que não vai renovar o contrato do atleta, que acaba no final de junho.

Com isso, o jogador, de 33 anos, fica livre no mercado e facilita uma eventual volta ao Furacão, clube no qual foi revelado. O interesse do Rubro-Negro é antigo, mas ainda dependia de um acerto dele com o Santos. Em um ano no time paulista, ele disputou 23 jogos e marcou um gol.

Evandro iniciou a carreira no Athletico em 2005, onde ficou até 2007. Depois foi para o Goiás e na sequência para o Palmeiras. Passou por Atlético-MG e Vitória antes de iniciar a trajetória na Europa, no Crvena Zvezda, da Sérvia. Em 2012 foi para o Estoril, de Portugal, atuou no Porto e depois no Hull City, da Inglaterra, antes de voltar ao Brasil.

Até aqui, durante a pandemia do coronavírus, o Athletico já confirmou as contratações dos zagueiros Felipe Aguilar e Edu, além do atacante Walter, que tem um acordo de produtividade. Sem contar os meias Alvarado e José Aldo, que estão bem encaminhados, mas ainda não foram confirmados oficialmente.

