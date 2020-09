O Athletico deve ter modificações na equipe titular para encarar o Colo-Colo, do Chile, nesta quarta-feira (23), às 19h15, na Arena da Baixada, pela quarta rodada da Libertadores. As duas principais novidades devem aparecer na defesa e no meio-campo.

publicidade

Na zaga, Thiago Heleno volta naturalmente ao time. O defensor, por conta de uma questão genética, tem dificuldades de jogar na altitude e por isso não viajou para encarar o Jorge Wilstermann, na Bolívia. A dúvida é quem será seu parceiro: Felipe Aguilar ou Pedro Henrique.

Já no meio, Léo Cittadini, recuperado de uma lesão no tornozelo, está à disposição após ficar de fora das duas últimas partidas do Rubro-Negro. A tendência é que Christian e Lucho González disputem a posição que sobra. Por outro lado, o meia-atacante Nikão ainda não se recuperou de uma lesão no tornozelo e desfalcará o Rubro-Negro mais uma vez.

Desta forma, o Athlletico deve ir a campo com: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Felipe Aguilar (Pedro Henrique) e Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Christian (Lucho González) e Léo Cittadini; Geuvânio e Fabinho.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico anuncia acerto com velho conhecido como patrocinador

+ Athletico reforça lobby por Lei do Mandante no Congresso

+ Athletico atinge 60 jogos pela Libertadores. Relembre os mais marcantes

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?