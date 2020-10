O Athletico conta vários retornos para encarar o Ceará, nesta quinta-feira (8), às 19h, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada do Brasileirão. Após poupar os titulares na derrota para o Flamengo, Eduardo Barros vai escalar o que tem de melhor. A definição será feita no último treino, na tarde desta quarta-feira (7), no CT do Caju.

A dupla de zaga titular, formada por Thiago Heleno e Pedro Henrique, volta ao time, assim como os laterais Jonathan e Abner. A baixa fica pelo goleiro Santos, que está servindo a seleção brasileira nas Eliminatórias. Jandrei assume a meta.

Do meio para frente, Barros terá Wellington, que teve uma proposta do futebol turco recusada, ao lado de Erick e Léo Cittadini. A outra vaga deve ficar com Jorginho.

Quem segue fora é o meia-atacante Nikão, que continua em recuperação de uma lesão no tornozelo. O volante Christian também está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo. No ataque, Fabinho e Renato Kayzer são os favoritos para sair jogando.

O provável Athletico tem: Jandrei; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick, Jorginho e Léo Cittadini; Fabinho e Renato Kayzer.

+ Mais do Furacão:

+ Quatro jogadores do Athletico são convocados para a seleção brasileira sub-20

+ Coritiba e Athletico têm os piores ataques do Brasileirão. Explicamos os motivos

+ Ex-jornalista da Tribuna, Sônia Nassar ganha homenagem de torcedoras do Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?