Dorival Júnior destacou que o Furacão está pronto para quando os treinos no campo forem liberados, em qualquer cenário. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O técnico Dorival Júnior garantiu que o Athletico já está preparado para todos os cenários quando for possível o retorno dos treinamentos presenciais no CT do Caju.

Segundo o treinador, os detalhes já estão sendo ajustados, inclusive com ele, que, por enquanto, não pode fazer muita coisa na preparação dos atletas.

“Estamos nos preparando para um retorno, para recebê-los individualmente. Diariamente os trabalhos são feitos por iniciativa do departamento físico, pois tecnicamente e taticamente não temos o que fazer. Caso voltemos e tenhamos condições de trabalhar com todos no campo, ou só com um, dois ou três por vezes, estamos preparados para qualquer situação”, disse o comandante atleticano, em entrevista ao DAZN.

Desde o começo da semana, os jogadores do Furacão. estão realizando atividades físicas sob orientação do departamento de preparação física, via vídeoconferência. Tudo com os devidos cuidados para evitar um sobrecarregamento após tanto tempo parado.

A última vez que o Rubro-Negro entrou campo foi no dia 15 de março, na derrota por 4×0 para o Coritiba, pelo Paranaense. Já o time principal não joga desde 11 de março, quando perdeu por 1×0 para o Colo-Colo, pela Libertadores.

“Treinamentos orientados, indo pra dois meses (sem futebol) e não sabemos quando voltaremos. O Barcelona voltou agora aos trabalhos e o Umtiti já teve uma lesão muito séria, porque ficou muito tempo parado, de repente volta e já tendo que mecanizar seus movimentos e acaba comprometendo. Temos que ter muitos cuidados para não extrapolar e levar os jogadores a algumas lesões”, ressaltou Dorival.

No entanto, o técnico acredita que tudo está sendo muito bem feito durante esta pandemia e ressaltou o trabalho do clube neste período com todos os funcionários, incluindo os jovens valores da base.

“É fora de série o trabalho do Athletico. Lá no centro de treinamento nós convivemos com garotos de dez anos pra cima, jovens valores, promissores e com potencial. O Athletico tem um cuidado muito grande com seus jogadores e funcionários. Estamos fazendo cursos de aprimoramento, todos participam, e estou feliz de conviver com tudo isso. O Athletico dá uma atenção especial à base, mas ele valoriza o seu profissional”, completou.

Confira como vem sendo o trabalho do Athletico nesta volta aos treinos:

