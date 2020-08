Uma coincidência marcou a quarta derrota seguida do Athletico no Brasileirão 2020. O time comandado por Dorival Júnior foi superado por 1×0 pelo São Paulo, de Fernando Diniz, nessa quarta-feira (26), no Morumbi, em jogo adiantado da 11ª rodada. E justamente o atual técnico do tricolor paulista era quem estava à frente do Furacão na última vez que tal sequência aconteceu.

Diniz caiu na parada para a Copa do Mundo de 2018, substituído por Tiago Nunes, então treinador do sub-23. Ele vinha de derrotas para América-MG, Sport, São Paulo e Botafogo. Desta vez, a série de reveses aconteceu diante de Santos, Palmeiras, Bahia e, por último, São Paulo.

Apesar da sequência, não há nenhum indicativo de que Dorival não continuará no Rubro-Negro, pelo menos em curto prazo. A próxima partida do clube está marcada para a próxima quarta-feira (2), às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, na Arena da Baixada.

Perguntado sobre como recuperar o time, Dorival foi enfático e lamentou ausências de jogadores importantes.

“Trabalho. Não temos outro caminho. Aguardamos a recuperação de todos os jogadores que estão fora. Hoje já tivemos a volta do Bissoli, nossa equipe já se torna um pouco mais consistente. Fizemos um primeiro tempo em que poderíamos ter saído com a vantagem no placar, não soubemos aproveitar as oportunidades”, afirmou.

