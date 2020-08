Após um início promissor no Brasileirão, com duas vitórias nas primeiras duas rodadas, o Athletico amarga uma péssima sequência no campeonato. Nesta quarta-feira (26), no Morumbi, o time foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, o quarto revés consecutivo na competição.

O atacante Luciano, aos 19 minutos do segundo tempo, fez o único gol da partida, válida pela 11ª rodada da Série A. O duelo foi adiantado por causa do calendário das equipes na Copa Libertadores.

O Furacão até começou o jogo dominando o Tricolor, mas não conseguiu converter as chances em gol. Na etapa final, o time de Dorival Júnior foi engolido pela equipe de Fernando Diniz.

Os paranaenses não perdiam quatro jogos seguidos desde 2018, logo antes da parada para a Copa do Mundo. A série resultou na queda da Diniz, que acabou substituído por Tiago Nunes.

Com o resultado, o Rubro-Negro segue em décimo lugar na tabela de classificação, com seis pontos, mas com um jogo a mais que a maioria dos rivais. O São Paulo chegou a dez pontos, na terceira colocação.

O Athletico volta a campo no dia 2 de setembro, contra o Red Bull Bragantino, pela sétima rodada. O duelo da sexta rodada, contra o Atlético-MG, que seria neste fim de semana, foi adiado por causa da final do Campeonato Mineiro.

Vindo de três atuações desastrosas, o Athletico começou o jogo dominando o São Paulo. O Furacão, que contou com o técnico Dorival Júnior de volta ao banco de reservas após se recuperar de Covid-19, conseguiu envolver o time paulista com um bom toque de bola.

A primeira chance aconteceu logo aos 3 minutos. Geuvânio bateu por cima, após receber lançamento de Wellington. Aos 12, Léo Cittadini apareceu na frente do goleiro Tiago Volpi, mas se desequilibrou e não conseguiu finalizar.

Mas aos poucos o Tricolor foi equilibrando o jogo e forçando o Athletico a permanecer mais no campo de defesa. Mesmo assim, não exigiu o goleiro Santos. A melhor chance dos donos da casa aconteceu aos 37. Depois de cruzamento de Daniel Alves, Khellven cortou mal e Lucas Halter teve de cortar quase em cima da linha.

Pouco antes, Cittadini finalizou de fora da área, mas viu Volpi fazer grande intervenção para evitar o gol do Furacão.

No segundo tempo, o São Paulo pressionou desde o início e mostrou superioridade. Em 15 minutos, conseguiu criar oportunidades com Pablo, Hernanes e Luciano, a maioria delas parando no goleiro Santos.

Aos 19, o atacante Luciano fez valer a pressão e abriu o placar. Ele aproveitou cobrança de escanteio de Daniel Alves, após desvio ruim de Mingotti, e escorou para o gol.

Depois, os donos da casa administraram a vantagem, ainda com chances para ampliar. Por outro lado, o Furacão não mostrou reação para evitar a quarta derrota seguida, sem exigir uma defesa difícil sequer do arqueiro são-paulino.

Ficha técnica de São Paulo x Athletico

Brasileirão 2020

11ª rodada

26/08/2020

São Paulo 1 x 0 Athletico



São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê (Liziero), Daniel Alves (Luan) e Gabriel Sara (Hernanes); Vitor Bueno (Paulinho Bóia), Luciano (Igor Gomes) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.



Athletico

Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Richard (Canesin) e Léo Cittadini (Lucho González); Geuvânio (Christian), Pedrinho (Jajá) e Bissoli (Mingotti). Técnico: Dorival Júnior.

Gol: Luciano, aos 19/2º (SAO).

Cartões amarelos: Igor Vinícius e Reinaldo (SAO) e Pedrinho (CAP).

Local: Morumbi, em São Paulo.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima (RJ).

