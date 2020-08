O Athletico demitiu o técnico Dorival Júnior na manhã desta sexta-feira (28). O comunicado foi confirmado pelo clube, que também desligou o auxiliar técnico Lucas Silvestre, filho do treinador, e Leonardo Porto.

A demissão do treinador ocorre após quatro derrotas consecutivas no comando do Furacão. O Athletico foi derrotado por Santos, Palmeiras, Fluminense e São Paulo, todas as partidas pelo Brasileirão.

Contratado no final do ano passado pelo clube, Dorival Júnior conquistou o Campeonato Paranaense em cima do rival Coritiba, mas, sai em baixa por conta dos últimos resultados da equipe no Brasileirão.

Confira a classificação completa do Brasileirão!

Pela Libertadores, Dorival conquistou uma vitória e uma derrota. O Rubro-Negro volta a campo pela competição internacional no próximo dia 15, diante do Jorge Wilstermann, na Bolívia.

Com a saída do treinador, Eduardo Barros, que comandou o time de aspirantes em alguns jogos do Estadual, assume interinamente diante do Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira.

Histórico no Rubro-Negro

Dorival Júnior comandou o Athletico em 18 partidas na temporada de 2020. Foram nove vitórias, três empates e seis derrotas – em duelos válidos por Supercopa, Campeonato Paranaense, Libertadores e Brasileirão. O aproveitamento foi de 55%.

