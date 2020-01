O Athletico venceu o Gama por 2 a 0, na tarde dessa terça-feira (3), na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2020. Jogando em Jundiaí, a equipe rubro-negra conseguiu a vitória mesmo atuando todo o segundo tempo com um jogador a menos.

O primeiro gol rubro-negro ocorreu aos 17 minutos da etapa inicial. Vinícius Mingotti, o camisa 9 do Furacão, aproveitou bem o cruzamento da esquerda para cabecear para o fundo da rede.

Autor do cruzamento no gol atleticano, foi justamente Vinícius Kaue que foi expulso, aos 44 minutos do primeiro tempo, após uma falta dura e de ter recebido o segundo cartão amarelo.

Com um jogador a menos e diante do forte calor no interior paulista, o Athletico buscou segurar a vitória no segundo tempo, aguentando a pressão do Gama, mas sem abdicar dos rápidos contra-ataques.

Até que, aos 32 minutos, o Furacão matou a partida. Após um lançamento de Bruno Leite, Iago deu uma meia-lua no goleiro do Gama, que tinha saído da área, e carregou até rolar para o gol livre.

Aos 48 minutos, o Gama ainda teve um pênalti marcado ao seu favor. Porém, na cobrança, Muriel chutou para fora o último lance do jogo.

Com a vitória, o Furacão é o líder isolado do grupo 14, já que Paulista e Rio Claro, os outros times do grupo, empataram mais cedo sem gols. O Furacão volta a jogar na segunda-feira (6), às 16h45, contra o Rio Claro.