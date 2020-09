Adversário do Athletico nesta terça-feira (15), às 19h15, no estádio Félix Caprile, o Jorge Wilstermann voltará a campo após seis meses. A última vez que a equipe jogou foi no dia 14 de março, no empate em 1×1 com o Bolívar, pelo Campeonato Boliviano.

Desde então, o torneio nacional foi paralisado, por conta da pandemia do coronavírus, e ainda não foi retomado, sendo interrompido ainda na 12ª de 26 rodadas. O retorno está marcado apenas para 21 de outubro.

Até então, a campanha dos Aviadores era regular. O time ocupa a quinta colocação, com seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, somando 20 pontos, apenas um a menos que o líder The Strongest.

Na Libertadores, a equipe é a líder do Grupo C, mas com os mesmos três pontos que os demais adversários – inclusive o Furacão -, ficando na frente apenas pelo saldo de gols. Venceu o Colo-Colo na estreia por 2×0, em casa, mas perdeu por 1×0 para o Peñarol, no Uruguai.

Neste período sem jogos, o elenco do Jorge Wilstermann ficou mais parado que em atividade. Os jogadores voltaram aos treinamentos apenas no dia 5 de agosto. Se não conseguiu jogar, ao menos o técnico Cristian Díaz teve tempo de sobra para ajustar a formação e também entrosar os dois reforços contratados: o goleiro Luis Alberto Ojeda e o atacante Patito Rodriguez.

Ojeda tem 30 anos, é argentino e veio do Mitre, da segunda divisão do seu país de origem. Antes, já passou também por times do México, Japão e Colômbia.

Já Patito é a grande contratação do clube. Também com 30 anos, o argentino já defendeu o Independiente, o Estuadiantes, o Santos, o AEK, da Grécia, e o Newcastle, da Inglaterra. Veio do Moirense, de Portugal, e é visto como o principal destaque dos Aviadores.

Coronavírus

Na preparação para a volta aos jogos na Libertadores, o Jorge Wilstermann confinou seus jogadores e realizou os testes em todo o elenco e comissão técnica nas últimas semanas.

Nos exames enviados à Conmebol na última segunda-feira (14), ninguém testou positivo e o grupo está à disposição para o confronto com o Furacão. No dia 31 de agosto, duas pessoas testaram positivo, mas estavam assintomáticas e isoladas do restante do grupo.

