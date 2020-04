Titular do Athletico, o meia Léo Cittadini foi indicado ao Atlético-MG pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. O jogador de 26 anos foi um pedido do novo técnico do Galo, com quem já trabalhou brevemente no Santos, em 2019, antes de acertar com o Furacão.

Segundo o Yahoo Esportes, o Atlético-MG ofereceu uma lista de jogadores para uma possível troca, mas o modelo de negócio não agradou o presidente rubro-negro, Mario Celso Petraglia, que acredita poder receber uma proposta em torno de 6 milhões de euros pelo jogador vinda do futebol europeu.

Já o técnico Dorival Júnior também dificulta a saída de Cittadini. Após a debandada de jogadores do elenco vencedor da Copa do Brasil em 2019, o treinador conta com o meia como peça-chave na equipe em 2020.

Em 2019, Léo Cittadini somou 33 jogos e anotou seis gols com a camisa atleticana, um deles na histórica vitória por 2×1 sobre o Internacional, na partida de volta da final da Copa do Brasil do ano passado.

