Restam apenas mais três jogos para acabar a temporada, mas o Athletico não pensa em aliviar o pé. O Furacão encara o Ceará, neste sábado (30), às 19h, na Arena Castelão, podendo ser um ‘fiel da balança’ na briga contra o rebaixamento. O Vozão é o 16º, com 37 pontos, apenas um a mais que o Cruzeiro, o primeiro na zona da degola. Por isso, o jogo vale muito para os cearenses, mas também para o Rubro-Negro. O jogo terá transmissão ao vivo pela TNT e também no Tempo Real da Tribuna do Paraná!

Com 59 pontos, o time atleticano é o quinto colocado na tabela, atrás do Grêmio apenas pelo saldo de gols (21 a 18). Por isso, vencer em Fortaleza pode ser o passo para o Athletico entrar no G4, objetivo do clube nesta reta final de 2019.

O retrospecto, aliás, mostra que isso é possível. O Furacão é o segundo melhor time do segundo turno, com 33 pontos, atrás apenas do campeão Flamengo, que tem 42. Em 16 jogos, foram nove vitórias, seis empates e uma única derrota. Com o interino Eduardo Barros, o time está invicto, com um empate na estreia e quatro triunfos consecutivos.

Além disso, o Rubro-Negro é o sexto melhor visitante do Brasileirão, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. A última vez que perdeu longe da Arena foi no dia 24 de agosto, quando sofreu 2×0 para o Grêmio. De lá pra cá, foram quatro vitórias e quatro empates.

Até por isso, o Athletico cresceu neste apagar de luzes do Campeonato Brasileiro. A conquista da Copa do Brasil não desacelerou o time, que vem embalado e não caiu de produção nem mesmo com as mudanças na equipe titular, o que acontecerá mais uma vez nesta noite, com sete alterações em relação à escalação anterior.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Pela frente, o Furacão terá um Ceará desesperado e que entrará em campo como uma incógnita. Na madrugada de sexta-feira (29), o Vozão anunciou a chegada do técnico Argel Fucks, ex-CSA, para substituir Adilson Batista, na luta contra a degola. Segundo a matemática, o time tem 25% de chances de ser rebaixado.

“Eu tive a oportunidade de no ano passado ir ao Castelão, fizemos um jogo lá de Copa do Brasil, foi um jogo muito pesado, muito difícil e temos que estar muito atentos. O Ceará está jogando a vida, a permanência na Série A. A nossa situação é muito mais favorável, mas também temos nossos objetivos”, afirmou o treinador.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 36ª Rodada

CEARÁ x ATHLETICO

Ceará

Diego Silva; Cristovám, Valdo, Eduardo Brock e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Felipe Baxola; Leandro Carvalho, Thiago Galhardo e Bergson.

Técnico: Argel Fucks

Athletico

Santos; Madson, Robson Bambu, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Camacho, Erick e Thonny Anderson; Rony, Vitinho e Marco Ruben.

Técnico: Eduardo Barros

Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Horário: 19h

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)