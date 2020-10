A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu, na noite de quarta-feira (7), as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Athletico terá pela frente o Flamengo, com o primeiro jogo sendo na Arena da Baixada, no dia 28 de outubro, às 21h30. Já a volta acontece em 4 de novembro, também às 21h30, no Maracanã.

Os dois clubes vão estrear na competição nessa fase, uma vez que estão na Libertadores. Relembre aqui todos os duelos das oitavas de final.

