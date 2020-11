Primeira contratação do Athletico para a temporada 2020, o meia Fernando Canesin somente agora está tendo mais chances de mostrar seu futebol. Até aqui, o atleta disputou apenas 12 das 47 partidas do clube no ano – considerando time principal e Aspirantes -, mas pasou a ser mais utilizado recentemente.

publicidade

O jogador atuou nas últimas três rodadas do Brasileirão, sendo titular na vitória por 2×0 sobre o Atlético-MG, na quarta-feira (18), quando, inclusive, deu o passe para o primeiro gol do Furacão, marcado por Christian. Uma sequência que ele credita à chegada do técnico Paulo Autuori.

“Desde que o Autuori chegou, ele conversou com todos os jogadores e a partir do momento que chega uma nova comissão, todos têm a oportunidade de mostrar a qualidade que tem e fico feliz por ele estar acreditando em mim”, disse o camisa 55 do Rubro-Negro, em entrevista coletiva.

Canesin ressaltou que o grupo está mais unido e que isso vem sendo importante para que todos os jogadores melhorassem seu desempenho, inclusive entre aqueles que acabam ficando no banco de reservas.

“Ele mexe muito com o emocional do atleta e isso faz toda a diferença. Esse grupo está fechado fora de campo e dentro é nítida a melhora”, destacou.

publicidade

“Eu estou aqui para ajudar a equipe, sendo titular ou não, isso é escolha do treinador. O Autuori sabe das escolhas e todos os jogadores têm que estar preparado para as oportunidades”, completou o meia.

+ Mais do Furacão:

+ Técnico do Athletico desabafa sobre casos de Covid-19 no futebol: “Interesse”

+ Após três vitórias, Autuori pede pés no chão e fala em oscilação do Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?