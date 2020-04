Recentemente o Athletico comemorou 96 anos e neste período muitas foram as camisas usadas. Junto com elas e com o tempo, vieram as trocas no estilo – com listras na horizontal e depois na vertical (atualmente na diagonal), mudanças no símbolo e até tonalidades diferentes de vermelho.

Tudo isso se refletiu em diversas camisas usadas pelo Furacão nesse período. Para tentar descobrir qual a vestimenta mais bonita do Rubro-Negro, a Gazeta do Povo/Tribuna selecionou 15 mantos para que o torcedor pudesse fazer a escolha.

Foram 4851 votos e a grande maioria (34%) escolheu o uniforme de 2018. 1649 atleticanos elegeram aquela camisa como a mais bonita usada pelo Athletico até hoje.

Um uniforme que ficará marcado na história. Afinal, foi com ele que o Furacão conquistou o título da Copa Sul-Americana, o primeiro troféu internacional do time. O elenco, formado com destaques como Bruno Guimarães, Renan Lodi, Santos, Raphael Veiga, Pablo e Rony, também ajudaram para que esta camiseta tenha um carinho especial pelos torcedores.

A vestimenta tinha suas peculiaridades, tendo as mangas desde o ombro totalmente pretas, assim como a barra, que vai perdendo a tonalidade escura em um formato degradê.

Além disso, foi a última vez que o Rubro-Negro utilizou o símbolo antigo, assim como as listras na vertical. Um dia antes da final contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, o clube havia anunciado a mudança da marca, que vem sendo usada desde 2019.

Outras camisas

A camisa de 2018 foi disparada a mais votada, tendo mais que o dobro da segunda colocada, que foi a black edition de 2017, com 728 votos (15%). O uniforme foi uma edição especial e muito pouco usado em jogos, mas, mesmo assim, conquistou os atleticanos justamente por ser diferente.

Em terceiro lugar, com 388 votos (8%), vem o uniforme de 1989, um verdadeiro clássico, ainda com o símbolo antigo, com o CAP sem as bordas. Diferentemente das outras selecionadas, essa não era ainda fabricada pela Umbro, parceira atleticana desde 1996, mas sim pela Adidas, o que explica os detalhes listrados nos ombros.

