Eleito o melhor jogador do Pré-Olímpico, o volante Bruno Guimarães foi apresentado pelo Lyon nesta terça-feira (11). Após a classificação do Brasil para Tóquio-2020, o jogador de 22 anos pegou um voo direto da Colômbia para a França.

Bruno Guimarães vestirá a camisa 39, a mesma que o consagrou no Athletico. O número é uma homenagem ao pai taxista, que trabalhava no Rio de Janeiro com um táxi 39.

Bruno Guimarães vestirá a camisa 39, a mesma com a qual fez sucesso no Athletico. Foto: Divulgação/Lyon

A pedido do diretor do Lyon, Juninho Pernambucano, o jogador foi comprado por 20 milhões de euros (R$ 93,8 milhões). O Furacão ainda ficou com 20% do lucro de uma venda futura pelo Lyon.

Ou seja, se os franceses venderem o volante por 50 milhões de euros, por exemplo, terão lucro de 30 milhões – deste valor, o Rubro-Negro ficaria com os 20%, equivalente a 6 milhões de euros.

🇧🇷 Encantado e muito feliz por toda a recepção e carinho na minha chegada.



🇫🇷Ravi et très reconnaissant pour tout l'accueil et l'affection à mon arrivée. 🔴🔵🦁 pic.twitter.com/6s3tnyPXX5 — Bruno Guimarães (@brunoog97) February 11, 2020

Com o desempenho no Pré-Olímpico, Bruno Guimarães chega ainda mais valorizado no futebol francês. O Lyon é o 9º colocado na Ligue 1 e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campões para encarar a Juventus, da Itália.

