A novela chegou ao fim. O Athletico fechou a venda do meio-campista Bruno Guimarães, 22 anos, para o Lyon, da França. A informação foi divulgada pelo GloboEsporte.com e confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

A reportagem apurou que o valor da negociação é de 25 milhões de euros (R$ 115,2 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos. O Furacão fica com 20% para uma revenda futura. O Audax, que detém 30% do atleta, será pago pela transação atual. O atleta assinou contrato de cinco anos com o Lyon.

O clube francês entrou na concorrência semana passada e foi rápido para concluir a compra – o Atlético de Madrid, da Espanha, ainda retornou e negociou com a diretoria rubro-negra durante essa semana, mas era tarde.

O Lyon também superou a proposta de 20 milhões de euros (R$ 92,2 milhões) do Benfica, de Portugal. Após a recusa e contraproposta, o time português até tinha topado pagar 25 milhões de euros, só que queria 100% do atleta, algo que o Furacão não aceitou. O Arsenal, da Inglaterra, abriu tratativas e não fez oferta alguma.

Bruno Guimarães está com a seleção brasileira sub-23 na Colômbia, onde disputa o Pré-Olímpico. O jogador precisa realizar os exames médicos e assinar o contrato, para tornar a venda oficial.

Com a camisa do Athletico, Bruno Guimarães disputou 109 jogos, marcou dez gols e conquistou quatro títulos – Campeonato Paranaense e Sul-Americana, em 2018, J.League e Copa do Brasil, em 2019.

Técnico do Lyon elogia Bruno Guimarães

