O Athletico recebe o Goiás, nesta quarta-feira (14), às 15h, no CT do Caju, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

publicidade

O Furacão é o sétimo colocado na tabela, com nove pontos, e vem de dois triunfos. Já o Esmeraldino é o décimo, como oito pontos.

Nesta primeira fase da competição, os 20 clubes se enfrentam em turno único, com os oito melhores colocados avançando para a próxima fase. A última rodada está marcada para o dia 20 de dezembro.

Até aqui, o Rubro-Negro ganhou de Fluminense, Bahia e Flamengo e perdeu para São Paulo e Grêmio.

Confira o jogo AO VIVO:

+ Mais do Furacão:

+ Cinco vezes em que o Athletico atropelou o Corinthians. Relembre!

+ Athletico encara o pressionado Corinthians pra voltar a vencer

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?