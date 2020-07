O atacante Guilherme Bissoli está entre os destaques da retomada da temporada no Athletico. Em três jogos como titular, o jogador anotou quatro gols e assumiu a artilharia do Paranaense, com seis. ao lado de Pedrinho, também do Furacão, e Lucas Tocantins, do FC Cascavel.

O camisa 17 balançou a rede duas vezes contra o Londrina, nas quartas, na Arena, triunfo por 5×0, e repetiu a dose neste domingo (26), nos 5 x1 sobre o FC Cascavel, no duelo de ida da semifinal.

Performance que vai firmando o atleta de 22 anos, revelado pelo São Paulo, como o substituto de Marco Ruben no Rubro-Negro. O atleticano marcou pela Libertadores também, no triunfo por 1×0 sobre o Peñarol, totalizando sete gols em oito jogos em 2020.

“Acho que é muito da questão do treinador, eu tento fazer o que ele pede, mas pra mim é tentar aproveitar as oportunidades de gol e ajudar a equipe”, comentou o artilheiro, em entrevista ao DAZN.

No atual elenco, Bissoli tem a concorrência de Walter que, embora tenha características diferentes, pode comandar o ataque. E o clube ainda segue em busca de mais um jogador para atuar como centroavante.

+ Cristian Toledo: superioridade técnica na goleada do Furacão

Quanto ao confronto com o FC Cascavel, pela semifinal do Paranaense, o jogador disse que o time alcançou o objetivo.

“Fizemos uma ótima partida, o que nós planejávamos era construir um bom resultado aqui e conseguimos, agora vamos concentrados para o próximo jogo, fazer um bom resultado e chegar à final”, ressaltou.

O duelo de volta das semifinais do Paranaense ocorre na próxima quarta-feira (29), às 18 horas, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel.

