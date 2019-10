Marcelo Cirino ficou marcado na grande final da Copa do Brasil por conta de um lance espetacular na vitória sobre o Internacional, por 2×1, no dia 18 de setembro, no Beira-Rio. Nos minutos finais, o atacante do Athletico deu uma ‘caneta’ fora de série e tirou dois marcadores da jogada. Na sequência, ele passou por mais um marcador, antes de deixar Rony na boa para marcar o segundo gol atleticano.

Nesta quinta-feira (31), o Furacão reencontra o Colorado, desta vez, pelo Brasileirão. Para marcar o confronto, o bar Bávaro Chopperia e Hamburgueria vai fazer uma promoção inusitada. A casa vai distribuir 200 copos de chope (300 ml), caso Marcelo Cirino aplique uma ‘caneta’ na partida.

A transmissão da partida entre Athletico e Internacional vai acontecer em seis pontos da Rua 24 Horas, entre eles o Bávaro, a partir das 21h30.