Nikão marcou o segundo gol do Athletico contra o Atlético-MG. Foto: Mauricio Mano/Athletico

O Athletico foi até Belo Horizonte nesta quarta-feira (18) e ganhou do Atlético-MG por 2×0, no Mineirão, emendando sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro.

Christian, abriu o placar após passe de Fernando Canesin, e Nikão, nos acréscimos da primeira etapa, marcaram os gols do triunfo do Furacão fora de casa.

Com o resultado, o Rubro-Negro saiu da zona de rebaixamento e chegou ao décimo lugar na tabela.

Confira os gols da partida:

